Україна різко засудила втручання РФ у вибори в Румунії

Україна засуджує російське втручання у вибори у Румунії. Це черговий епізод гібридної агресії Росії проти Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
"Зухвале втручання Росії у внутрішні справи Румунії є спробою позбавити румунський народ конституційного права на вільне волевиявлення. Це черговий епізод ширшої гібридної агресії Росії проти Європи та решти вільного світу, яка вже виявлялася останнім часом в активних російських зусиллях з розхитування ситуації в Грузії, Молдові та низці інших країн", - йдеться у заяві.
Як зазначає МЗС, втручання Росії у внутрішні справи Румунії підтверджує, що агресивні плани Кремля виходять за межі України та поширюються на країни ЄС і НАТО. У міністерстві вважають, що відповіддю на це має бути максимальна підтримка України заради збереження стабільності в Європі та світі.
Україна наголошує, що Румунія - важливий сусід та партнер. Тому солідарність з румунським народом залишається непохитною.
"Щиро сподіваємося, що в ході подальшого електорального процесу громадяни Румунії матимуть змогу реалізувати своє виборче право без іноземних втручань", - додали в МЗС.
Нагадаємо, 24 листопада у Румунії відбувся перший тур президентських виборів. За результатами голосування, до другого туру вийшли Калін Джорджеску та Єлена Ласконі.
Джорджеску є представником проросійської партії, яка називає війну Росії проти України "змовою американських виробників зброї". Втім, 6 грудня Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру виборів.
Суд розглянув запити, в яких наводилися розсекречені документи, згідно з якими кампанія Джорджеску стала результатом організованої маніпуляції за межами Румунії.
Більше про те, чому анулювали результати виборів у Румунії і що буде далі - у матеріалі РБК-Україна.
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