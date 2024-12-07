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Украина резко осудила вмешательство РФ в выборы в Румынии

Киев, Суббота 07 декабря 2024 15:38
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Украина резко осудила вмешательство РФ в выборы в Румынии Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина осуждает российское вмешательство в выборы в Румынии. Это еще один эпизод гибридной агрессии России против Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Наглое вмешательство России во внутренние дела Румынии является попыткой лишить румынский народ конституционного права на свободное волеизъявление. Это очередной эпизод более широкой гибридной агрессии России против Европы и остального свободного мира, которая уже проявлялась в последнее время в активных российских усилиях по расшатыванию ситуации в Грузии, Молдове и ряде других стран", - говорится в заявлении.

Как отмечает МИД, вмешательство России во внутренние дела Румынии подтверждает, что агрессивные планы Кремля выходят за пределы Украины и распространяются на страны ЕС и НАТО. В министерстве считают, что ответом на это должна быть максимальная поддержка Украины для сохранения стабильности в Европе и мире.

Украина отмечает, что Румыния - важный сосед и партнер. Поэтому солидарность с румынским народом остается непоколебимой.

"Искренне надеемся, что в ходе дальнейшего электорального процесса граждане Румынии смогут реализовать свое избирательное право без иностранных вмешательств", - добавили в МИД.

Отмена результатов выборов в Румынии

Напомним, 24 ноября в Румынии прошел первый тур президентских выборов. По результатам голосования, во второй тур вышли Калин Джорджеску и Елена Ласкони.

Джорджеску является представителем пророссийской партии, называющей войну России против Украины "сговором американских производителей оружия". 6 декабря Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура выборов.

Суд рассмотрел запросы, в которых приводились рассекреченные документы, согласно которым кампания Джорджеску стала результатом организованной манипуляции за пределами Румынии.

Больше о том, почему аннулировали результаты выборов в Румынии и что будет дальше - в материале РБК-Украина.

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