Украина резко осудила вмешательство РФ в выборы в Румынии

Украина осуждает российское вмешательство в выборы в Румынии. Это еще один эпизод гибридной агрессии России против Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Наглое вмешательство России во внутренние дела Румынии является попыткой лишить румынский народ конституционного права на свободное волеизъявление. Это очередной эпизод более широкой гибридной агрессии России против Европы и остального свободного мира, которая уже проявлялась в последнее время в активных российских усилиях по расшатыванию ситуации в Грузии, Молдове и ряде других стран", - говорится в заявлении.

Как отмечает МИД, вмешательство России во внутренние дела Румынии подтверждает, что агрессивные планы Кремля выходят за пределы Украины и распространяются на страны ЕС и НАТО. В министерстве считают, что ответом на это должна быть максимальная поддержка Украины для сохранения стабильности в Европе и мире.

Украина отмечает, что Румыния - важный сосед и партнер. Поэтому солидарность с румынским народом остается непоколебимой.

"Искренне надеемся, что в ходе дальнейшего электорального процесса граждане Румынии смогут реализовать свое избирательное право без иностранных вмешательств", - добавили в МИД.