Україна різко засудила втручання РФ у вибори в Румунії

Україна засуджує російське втручання у вибори у Румунії. Це черговий епізод гібридної агресії Росії проти Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"Зухвале втручання Росії у внутрішні справи Румунії є спробою позбавити румунський народ конституційного права на вільне волевиявлення. Це черговий епізод ширшої гібридної агресії Росії проти Європи та решти вільного світу, яка вже виявлялася останнім часом в активних російських зусиллях з розхитування ситуації в Грузії, Молдові та низці інших країн", - йдеться у заяві.

Як зазначає МЗС, втручання Росії у внутрішні справи Румунії підтверджує, що агресивні плани Кремля виходять за межі України та поширюються на країни ЄС і НАТО. У міністерстві вважають, що відповіддю на це має бути максимальна підтримка України заради збереження стабільності в Європі та світі.

Україна наголошує, що Румунія - важливий сусід та партнер. Тому солідарність з румунським народом залишається непохитною.

"Щиро сподіваємося, що в ході подальшого електорального процесу громадяни Румунії матимуть змогу реалізувати своє виборче право без іноземних втручань", - додали в МЗС.