Украина рискует столкнуться с дефицитом ракет ПВО для Patriot: что случилось

США активно используют ракеты Patriot

С начала конфликта американские военные и союзники в странах Персидского залива применили сотни ракет комплекса Patriot для перехвата иранских ракет и беспилотников.

По оценкам аналитиков, за первые недели боевых действий могло быть использовано до тысячи перехватчиков типа PAC-3.

В Министерстве обороны Объединенные Арабские Эмираты сообщили, что Иран выпустил по территории страны более 1475 беспилотников, а также 262 баллистические ракеты и восемь крылатых ракет.

Большинство этих целей было уничтожено средствами ПВО, включая комплексы Patriot и систему Terminal High Altitude Area Defense.

Украина предупреждает о риске дефицита

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблема нехватки ракет для противовоздушной обороны существовала и раньше. Однако новый конфликт способен заметно усугубить ситуацию.

По его словам, война на Ближнем Востоке "уменьшит возможности получить больше ракет" для украинской противовоздушной обороны.

Европейские чиновники также опасаются, что Владимир Путин может попытаться воспользоваться ситуацией и усилить атаки на украинскую инфраструктуру, пока внимание США и их союзников будет сосредоточено на другом конфликте.

Производство ракет не поспевает за спросом

Американская оборонная компания Lockheed Martin уже согласилась увеличить выпуск ракет для комплексов Patriot почти втрое — примерно с 600 до около 2000 единиц в год. Однако эксперты отмечают, что для полного наращивания производства потребуется несколько лет.

До начала крупных конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке США выпускали около 270 таких ракет ежегодно, что значительно меньше нынешних потребностей.

Европа обсуждает собственное производство вооружений

Некоторые европейские чиновники выражают обеспокоенность возможными изменениями в политике администрации Дональд Трамп относительно военной поддержки Украины. Они допускают, что объем помощи может быть пересмотрен.

На этом фоне в Европе все чаще говорят о необходимости развивать собственную оборонную промышленность.

Министр обороны Финляндия Антти Хаккянен заявил, что региону необходима собственная промышленная база для производства вооружений, чтобы Украина могла быстрее получать системы противовоздушной обороны.