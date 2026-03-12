Україна ризикує зіткнутися з дефіцитом ракет ППО для Patriot: що сталося

США активно використовують ракети Patriot

Від початку конфлікту американські військові та союзники в країнах Перської затоки застосували сотні ракет комплексу Patriot для перехоплення іранських ракет і безпілотників.

За оцінками аналітиків, за перші тижні бойових дій могло бути використано до тисячі перехоплювачів типу PAC-3.

У Міністерстві оборони Об'єднаних Арабських Еміратів повідомили, що Іран випустив по території країни понад 1475 безпілотників, а також 262 балістичні ракети і вісім крилатих ракет.

Більшість цих цілей було знищено засобами ППО, включно з комплексами Patriot і системою Terminal High Altitude Area Defense.

Україна попереджає про ризик дефіциту

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проблема нестачі ракет для протиповітряної оборони існувала й раніше. Однак новий конфлікт здатний помітно погіршити ситуацію.

За його словами, війна на Близькому Сході "зменшить можливості отримати більше ракет" для української протиповітряної оборони.

Європейські чиновники також побоюються, що Володимир Путін може спробувати скористатися ситуацією і посилити атаки на українську інфраструктуру, поки увага США та їхніх союзників буде зосереджена на іншому конфлікті.

Виробництво ракет не встигає за попитом

Американська оборонна компанія Lockheed Martin уже погодилася збільшити випуск ракет для комплексів Patriot майже втричі - приблизно з 600 до близько 2000 одиниць на рік. Однак експерти зазначають, що для повного нарощування виробництва знадобиться кілька років.

До початку великих конфліктів у Європі та на Близькому Сході США випускали близько 270 таких ракет щорічно, що значно менше нинішніх потреб.

Європа обговорює власне виробництво озброєнь

Деякі європейські чиновники висловлюють занепокоєння можливими змінами в політиці адміністрації Дональд Трамп щодо військової підтримки України. Вони припускають, що обсяг допомоги може бути переглянутий.

На цьому тлі в Європі все частіше говорять про необхідність розвивати власну оборонну промисловість.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен заявив, що регіону необхідна власна промислова база для виробництва озброєнь, щоб Україна могла швидше отримувати системи протиповітряної оборони.