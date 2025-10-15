Украина на "Рамштайн" попросила у партнеров "зимний пакет" ПВО, - Шмыгаль

Во время заседания в формате "Рамштайн", которое состоялось сегодня в Брюсселе, Украина обратилась к партнерам с просьбой предоставить "зимний пакет" ПВО.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"Спасибо Джону Гили и Борису Писториусу за организацию встречи "Рамштайн". Мир в Украине должен быть справедливым, длительным и защищенным международным единством. Вместе работаем над его достижением", - отметил Шмыгаль.

Глава Минобороны поблагодарил все страны, которые сегодня объявили о своих обязательствах продолжать обеспечение украинских войск необходимым.

"Обратились к нашим партнерам с просьбой предоставить зимний пакет ПВО - достаточный запас ракет-перехватчиков для защиты нашего гражданского населения и инфраструктуры", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, во время сегодняшней дискуссии партнеры уделили особое внимание потребностям Украины в противовоздушной обороне.

Patriot для Украины

Напомним, в сентябре министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украине срочно необходимо 10 дополнительных систем Patriot, чтобы защитить небо от баллистических ракет РФ.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает от США решения о поставке 10 систем Patriot.

Потребность в таких системах возросла на фоне усиления российских ударов по Украине. Оккупанты начали активно атаковать украинскую энергетику.