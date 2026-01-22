RU

Украина провела встречи с BlackRock, Уиткоффом и не только: Умеров рассказал детали из Давоса

Фото: секретарь СНБО Рустем Умеров (Виталий Носач - РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Украинская делегация в Давосе провела ряд важных встреч, на которых обсудили экономическое развитие, послевоенное восстановление и гарантии безопасности. Также партнеров проинформировали о сокрушительных обстрелах РФ по энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram секретаря СНБО и главу украинской делегации Рустема Умерова.

"Вместе с Давидом Арахамией и Александром Камышиным провели встречи с коллегами из BlackRock - одной из крупнейших американских инвестиционных компаний мира, которая вовлечена в планы восстановления и экономического восстановления Украины", - сообщил Умеров.

По его словам, он также провел встречи с премьер-министрами Норвегии и Катара, а отдельно состоялся диалог с американскими партнерами - зятем лидера США Джаредом Кушнером и спецпредставителем американского президента Стивом Уиткоффом.

"Основные темы - экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности. Проинформировали партнеров об очередных российских обстрелах гражданской инфраструктуры, в частности ситуацию в Киеве, где из-за ударов миллионы людей остались без света и тепла", - добавил глава СНБО.

Он добавил, что работа с партнерами продолжается для обеспечения безопасности Украины сегодня и ее восстановления в будущем.

Украинская делегация в Давосе

Как известно, делегация Украины находится в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум. Предполагалось, что там должна была пройти встреча президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом, однако глава государства остался в Киеве из-за тяжелой ситуации с энергетикой после обстрелов РФ.

Однако ожидается, что 22 января Трамп и Зеленский все же проведут встречу, о чем сообщил американский лидер. Стороны планировали в Давосе подписать соглашение по послевоенному восстановлению Украины на сумму около 800 млрд долларов.

Относительно мирного урегулирования в Украине, Уиткофф и Кушнер собираются 22 января посетить Москву, что подтвердили в Кремле. В то же время известно, что россиянам недавно был передан последний вариант мирного плана.

