Україна провела зустрічі з BlackRock, Віткоффом і не тільки: Умєров розповів деталі з Давосу

"Разом з Давидом Арахамією та Олександром Камишіним провели зустрічі з колегами з BlackRock - однією з найбільших американських інвестиційних компаній світу, яка залучена до планів відбудови та економічного відновлення України", - повідомив Умєров.

За його словами, він також мав зустрічі з прем’єр-міністрами Норвегії та Катару, а окремо відбувся діалог з американськими партнерами - зятем лідера США Джаредом Кушнером та спецпредставником американського президента Стівом Віткоффом.



"Основні теми - економічний розвиток, відновлення після війни та безпекові гарантії. Поінформували партнерів про чергові російські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема ситуацію в Києві, де через удари мільйони людей залишилися без світла і тепла", - додав глава РНБО.



Він додав, що робота з партнерами триває для забезпечення безпеки України сьогодні та її відновлення у майбутньому.