Україна провела зустрічі з BlackRock, Віткоффом і не тільки: Умєров розповів деталі з Давосу

Фото: секретар РНБО Рустем Умєров (Віталій Носач - РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

Українська делегація в Давосі провела ряд важливих зустрічей, на яких обговорили економічний розвиток, післявоєнне відновлення та безпекові гарантії. Також партнерів проінформували про нищівні обстріли РФ по енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря РНБО та главу української делеагції Рустема Умєрова.

"Разом з Давидом Арахамією та Олександром Камишіним провели зустрічі з колегами з BlackRock - однією з найбільших американських інвестиційних компаній світу, яка залучена до планів відбудови та економічного відновлення України", - повідомив Умєров.

За його словами, він також мав зустрічі з прем’єр-міністрами Норвегії та Катару, а окремо відбувся діалог з американськими партнерами - зятем лідера США Джаредом Кушнером та спецпредставником американського президента Стівом Віткоффом.
 
"Основні теми - економічний розвиток, відновлення після війни та безпекові гарантії. Поінформували партнерів про чергові російські обстріли цивільної інфраструктури, зокрема ситуацію в Києві, де через удари мільйони людей залишилися без світла і тепла", - додав глава РНБО.
 
Він додав, що робота з партнерами триває для забезпечення безпеки України сьогодні та її відновлення у майбутньому.

Українська делегація в Давосі

Як відомо, делегація України перебуває у Давосі, де проходить Всесвітній економічний форум. Передбачалось, що там має пройти зустріч президента Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом, однак глава держави лишився в Києві через важку ситуацією з енергетикою після обстрілів РФ.

Однак очікується, що 22 січня Трамп та Зеленський все ж проведуть зустріч, про що повідомив американський лідер. Сторони планували у Давосі підписати угоду щодо післявоєнного відновлення України на суму близько 800 млрд доларів.

Щодо мирного врегулювання в Україні, Віткофф та Кушнер збираються 22 січня відвідати Москву, що підтвердили у Кремлі. Водночас відомо, що росіянам нещодавно був переданий останній варіант мирного плану.

