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Украина провела новый раунд переговоров по гарантиям безопасности с Францией

Фото: Украина провела новый раунд переговоров по гарантиям безопасности с Францией (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина и Франция провели очередной раунд переговоров насчет гарантий безопасности для нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Украинскую переговорную команду возглавил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. 

В ходе переговоров стороны обсудили все структурные блоки и конкретные ключевые положения с целью ее финализации. 

"Благодарны за мощную поддержку и лидерство Франции среди стран ЕС в предоставлении нашему государству действенных обязательств по безопасности", - подчеркнул Жовква. 

Визит Макрона для подписания соглашения

Напомним, еще в прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал свой визит в Украину для подписания соглашения о гарантиях безопасности.

Также в январе Макрон заявлял о том, что Украина и Франция завершали работу над гарантиями безопасности. 

Поездка должна была пройти 13-14 февраля, но недавно французские СМИ написали, что ее перенесли

 

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