Украина провела с Германией новый раунд консультаций по гарантиям безопасности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Украинскую переговорную группу возглавил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква. В нее также вошли: заместитель руководителя ОП Роман Машовец, представители Министерства обороны и Министерства иностранных дел Украины.

Стороны обменялись мыслями насчет основных составляющих гарантий безопасности для Украины и нарушили вопрос правовых границ будущего двустороннего соглашения.

При этом представитель МИД Германии Маттиас Люттенберг отметил успех Украины во внедрении реформ даже в условиях войны.

"Германия демонстрирует лидерство в финансовой и военной поддержке Украины, особенно с точки зрения продолжения широкомасштабной помощи в 2024 году. Ваше государство, являющееся членом ЕС и НАТО, - незаменимый гарант безопасности Украины и ее будущего в этих организациях", - подчеркнул Жовква.

Что предшествовало

Напомним, еще в начале июля страны G7 утвердили декларацию, которая обещает предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединились более 30 стран.

Также ряд государств начал переговоры с Украиной о гарантиях безопасности на двусторонней основе. В частности, переговоры с Германией стартовали 17 ноября.

При этом вчера, 20 декабря, прошел второй раунд переговоров по гарантиям безопасности между Украиной и Британией.