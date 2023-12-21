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Україна провела з Німеччиною новий раунд консультацій щодо гарантій безпеки

Київ, Четвер 21 грудня 2023 21:44
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Україна провела з Німеччиною новий раунд консультацій щодо гарантій безпеки Фото: Україна провела з Німеччиною новий раунд консультацій щодо гарантій безпеки (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Представники України провели з Німеччиною черговий раунд консультацій про укладання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Українську переговорну групу очолив заступник керівника ОП Ігор Жовква. До неї також увійшли: заступник керівника ОП Роман Машовець, представники Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ України.

Сторони обмінялися думками щодо основних складових гарантій безпеки для України та порушили питання правових кордонів майбутньої двосторонньої угоди.

При цьому представник МЗС Німеччини Маттіас Люттенберг відзначив успіх України у запровадженні реформ навіть за умов війни.

"Німеччина демонструє лідерство у фінансовій та військовій підтримці України, особливо з погляду продовження широкомасштабної допомоги у 2024 році. Ваша держава, яка є членом ЄС та НАТО, є незамінним гарантом безпеки України та її майбутнього в цих організаціях", - підкреслив Жовква.

Що передувало

Нагадаємо, ще на початку липня країни G7 затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 країн.

Також низка держав розпочала переговори з Україною про гарантії безпеки на двосторонній основі. Зокрема, переговори з Німеччиною стартували 17 листопада.

При цьому вчора, 20 грудня, пройшов другий раунд переговорів щодо гарантій безпеки між Україною та Британією.

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