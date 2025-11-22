RU

Украина проведет консультации с США по мирному плану: кто поедет на переговоры

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ближайшие дни высокопоставленные чиновники Украины и США проведут консультации в Швейцарии относительно будущего мирного соглашения с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины и Telegram секретаря СНБО Рустема Умерова.

"На днях в Швейцарии начинаем консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения", - сообщил Умеров.

По его словам, Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов.

"Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов", - отметил секретарь СНБО.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации и директивы для соответствующих переговоров.

От Украины на переговоры поедут:

  • руководитель Офиса президента Украины, глава делегации Андрей Ермак;
  • секретарь СНБО Рустем Умеров;
  • начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов;
  • начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов;
  • глава Службы внешней разведки Олег Иващенко;
  • первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица;
  • первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский;
  • заместитель председателя Службы безопасности Александр Поклад;
  • советник руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз.

 

Мирный план США

Напомним, американские и российские чиновники разработали мирный план по завершению войны России против Украины, который состоит из 28 пунктов. Его согласовал президент США Дональд Трамп.

В частности, план предусматривает передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.

США давят на Украину, чтобы она согласилась на мирный план до 27 ноября.

Однако план сразу же столкнулся с жесткой критикой со стороны Украины, Европы и даже Конгресса США.

Как известно, на следующей неделе Зеленский обсудит мирный план с Трампом.

Тем временем Зеленский вместе с европейскими лидерами пытаются успеть отредактировать пункты мирного плана США до 27 ноября, чтобы они были справедливыми для Киева.

