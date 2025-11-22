Украина проведет консультации с США по мирному плану: кто поедет на переговоры

Мирный план США

Напомним, американские и российские чиновники разработали мирный план по завершению войны России против Украины, который состоит из 28 пунктов. Его согласовал президент США Дональд Трамп.

В частности, план предусматривает передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.

США давят на Украину, чтобы она согласилась на мирный план до 27 ноября.

Однако план сразу же столкнулся с жесткой критикой со стороны Украины, Европы и даже Конгресса США.

Как известно, на следующей неделе Зеленский обсудит мирный план с Трампом.

Тем временем Зеленский вместе с европейскими лидерами пытаются успеть отредактировать пункты мирного плана США до 27 ноября, чтобы они были справедливыми для Киева.