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Украина просит Турцию арестовать судно с ячменем, незаконно вывезенным РФ из Крыма

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Крым, Четверг 20 апреля 2023 13:25
Украина просит Турцию арестовать судно с ячменем, незаконно вывезенным РФ из Крыма Фото: арест судна с украденным ячменем из Крыма запрашивает Украина у Турции (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украина просит Турцию арестовать судно с ячменем. Он был незаконно вывезен оккупантами из аннексированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, речь идет о судне Bomustafa O, которое под флагом Панамы прибыло в турецкий черноморский порт Самсун.

Как пишет The Wall Street Journal, на его борту находилось 19 тысяч тонн ячменя. Несколькими днями ранее, как говорится в статье, украинская прокуратура написала турецким властям письмо с просьбой арестовать судно, заявив, что оно грузило ячмень в порту в аннексированного Крыма.

Как сообщалось, ранее журналисты на примере одного судна показали схему, с помощью которой Россия торгует украинским зерном, похищенным на оккупированной территории Запорожской области, и вывозит его за границу.

Напомним, Россия вывезла с оккупированных регионов Украины десятки судов с зерном, и вырученные от продажи средства направила на финансирование войны.

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