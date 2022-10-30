Россия продает украденное украинское зерно в Турцию: журналисты узнали схему

Журналисты на примере одного судна показали схему, с помощью которой Россия торгует украинским зерном, похищенным на оккупированной территории Запорожской области, и вывозит его за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Financial Times , опубликованное в воскресенье, 30 октября.

Итак, для этого еще в июне в захваченном Бердянске оккупанты создали некую структуру - Государственный зерновой оператор, которую возглавил бизнесмен из Санкт-Петербурга Никита Бусел.

Задачей этой фирмы, которая получила и ни украинскую, и ни российскую регистрацию, было перепродавать зерно, украденное со складов или полей местных фермеров. Журналистам удалось проследить путь одной из партий такого зерна, которую РФ продала в Турцию.

Поиск судна и погрузка

Для экспорта партии было найдено судно Pawell, принадлежащее, как предполагают журналисты, фиктивной британской компании Pawell Shipping Co LLP LLPCo.

31 июля корабль встал на якорь в Керченском проливе. Через десять дней, когда, вероятно, в Бердянске подготовили груз, судно, скрывшись с радаров, отправилось в сторону порта.

На него загрузили 2675 тонн пшеницы, после чего, вернувшись в Керченский пролив, судно снова включило транспондер.

Новый пакет документов

В проливе судно уже ждал второй пакет документов. В них говорилось, что пшеницу якобы загрузили не в Бердянске, а в российском порту Кавказ, расположенном в Керченском проливе.

"Это зерно не имеет отношения ни к Запорожской области, ни к Украине. Оно имеет отношение к порту Кавказ. На него есть все соответствующие документы - от торгово-промышленной палаты РФ до контрактов с выращивавшими его фермерами, у которых я его купил, вместе со всеми счетами и квитанциями и тому подобное", – заявил в комментарии FT российский бизнесмен Игорь Пожидаев. Его компания "Геос" является продавцом зерна.

Путь в Турцию

Получив документы, судно отправилось в сторону Турции.

После первой неудачной попытки разгрузиться в порту Самсун Pawell снова отпер транспондер, и когда судно увидели в следующий раз - оно уже было пустым. Конечным пунктом 26 сентября был небольшой восточнотурецкий порт Хопа неподалеку от границы с Грузией.