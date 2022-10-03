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Россия продает ворованное зерно и тратит деньги на войну в Украине, - AP

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Москва, Понедельник 03 октября 2022 16:41
Россия продает ворованное зерно и тратит деньги на войну в Украине, - AP Фото: Россия продает ворованное зерно и тратит деньги на войну в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия вывезла с оккупированных регионов Украины десятки судов с зерном, и вырученные от продажи средства направила на финансирование войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Согласно расследованию, Россия украла украинского зерна на 530 млн долларов. Журналисты использовали спутниковые снимки и данные морской связи, чтобы отследить 30 судов, перевозивших зерно из оккупированных регионов Украины в порты в Турции, Сирии, Ливана и других странах.

Также анализировались документы в открытом доступе, публикации в социальных сетях и комментарии фермеров, чтобы раскрыть детали массовой операции РФ по контрабанде украинского зерна.

В частности, россияне воровали зерно в Мелитополе и грузили его в портах Феодосии и Севастополя. Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил, что оккупанты перемещают огромное количество зерна из региона поездами и грузовиками по дорогам общего пользования в порты в России и Крыма.

Напомним, что СБУ обнаружила двух "министров" в оккупированном Крыму, которые помогают похищать украинское зерно с временно оккупированной территории юга Украины.

Также сообщалось, что суд наложил аресты на шесть морских судов, которые заходили в закрытые порты Крыма и вывозили украденное зерно.

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