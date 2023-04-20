Україна просить Туреччину заарештувати судно з ячменем, незаконно вивезеним РФ із Криму

Україна просить Туреччину заарештувати судно із ячменем. Його було незаконно вивезено окупантами з анексованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як пише The Wall Street Journal, на його борту було 19 тисяч тонн ячменю. Декількома днями раніше, як мовиться в статті, українська прокуратура написала турецькій владі листа з проханням заарештувати судно, заявивши, що він вантажив ячмінь у порту в анексованого Криму.

За даними видання, йдеться про судно Bomustafa O, яке під прапором Панами прибуло до турецького чорноморського порту Самсун.

Як повідомлялось, журналісти на прикладі одного судна показали схему, за допомогою якої Росія торгує українським зерном, викраденим на окупованій території Запорізької області та вивозить його за кордон.

Нагадаємо, Росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном, і виручені від продажу кошти направила на фінансування війни.

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