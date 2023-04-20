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Україна просить Туреччину заарештувати судно з ячменем, незаконно вивезеним РФ із Криму

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Крим, Четвер 20 квітня 2023 13:25
Україна просить Туреччину заарештувати судно з ячменем, незаконно вивезеним РФ із Криму Фото: арешт судна з вкраденим ячменем із Криму запитує Україна у Туреччини (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Україна просить Туреччину заарештувати судно із ячменем. Його було незаконно вивезено окупантами з анексованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, йдеться про судно Bomustafa O, яке під прапором Панами прибуло до турецького чорноморського порту Самсун.

Як пише The Wall Street Journal, на його борту було 19 тисяч тонн ячменю. Декількома днями раніше, як мовиться в статті, українська прокуратура написала турецькій владі листа з проханням заарештувати судно, заявивши, що він вантажив ячмінь у порту в анексованого Криму.

Як повідомлялось, журналісти на прикладі одного судна показали схему, за допомогою якої Росія торгує українським зерном, викраденим на окупованій території Запорізької області та вивозить його за кордон.

Нагадаємо, Росія вивезла з окупованих регіонів України десятки суден із зерном, і виручені від продажу кошти направила на фінансування війни.

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