По новым правилам. ЕС продлил "транспортный безвиз" с Украиной

Европейский Союз в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения РФ продлил "транспортный безвиз" с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Также имеем существенный прогресс в секторальной интеграции Украины в Европейский Союз. Европарламент одобрил продление "транспортного безвиза" для Украины до конца 2025 года", - отметил Шмыгаль.

По словам премьер-министра Украины, таким образом Соглашение пролонгировано уже в четвертый раз. Украинские перевозчики и в дальнейшем не будут нуждаться в специальных разрешениях.

Соответствующее решение поддержали 488 евродепутатов на пленарном заседании в Страсбурге, против высказались 137, а еще 34 воздержались.

Новые правила "транспортного безвиза"

При этом на сайте Европарламента отмечается, что правила для украинских перевозчиков несколько изменились.

Так, все украинские водители, осуществляющие международные перевозки, должны иметь при себе документы, подтверждающие легальность поездки - в частности указание на то, что даже пустой транспорт движется в пределах транзитного или двустороннего маршрута.

Кроме документов, на лобовом стекле транспортного средства обязательно должна быть специальная наклейка, удостоверяющая, что автомобиль подпадает под действие нового соглашения. Ее отсутствие может трактоваться как нарушение и привести к штрафу или запрету на въезд.

Также в соглашение добавили понятие "защитной оговорки". Это возможность временно приостановить действие соглашения в отдельных регионах ЕС, если будут зафиксированы серьезные нарушения местного рынка перевозок, вызванные действием этого соглашения.