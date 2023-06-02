Украина переполнена талантливыми спортсменами, мы не должны их потерять, - вратарь "Динамо"

Игрок киевского футбольного клуба "Динамо" Денис Бойко, ставший 11 послом инициативы "Спортивный фронт", считает, что международные ассоциации должны не допускать россиян и белорусов даже под нейтральным флагом, чтобы ныне украинским спортсменам не приходилось принимать непростые решения, связанные с бойкотом соревнований.

Он также прокомментировал последние события вокруг ФИФА, в частности, отказ транслировать речь президента Украины Владимира Зеленского во время финала ЧМ.

"Очень досадно, что лидер нашей страны обращается к такой ассоциации как ФИФА, чтобы донести большой аудитории из разных уголков мира информацию о том, что действительно происходит в нашей стране, а получает отказ. Весь цивилизованный мир видел этот отказ. Вместе с другими футболистами". я опубликовал обращение Владимира Зеленского, которое должно было быть в финале ЧМ, ведь мы должны делать все возможное, чтобы помогать нашей стране. эти тезисы от ФИФА - он должен слышать их футболистов, которые находятся под эгидой этой организации", - подчеркнул спортсмен.

Он также рассказал о серии благотворительных матчей киевского "Динамо" в поддержку Украины. Суммарно в рамках благотворительных матчей и других сопутствующих мер удалось собрать более 80 000 000 грн.

"Серия Match for peace #StopWarInUkraine для меня, всех ребят и тренерского штаба была очень важной. В это сложное время, в великую войну, мы пытались подарить минуты утешения всем украинцам и особенно переселенцам, которым пришлось покинуть свои дома и найти убежище в разных европейских. городах. Мы пытались хотя бы на мгновение вернуть их в ту жизнь, которую у них отняла Россия. Мы стремились дать им глоток воздуха, чтобы они почувствовали себя живыми и нужными", - рассказал Денис Бойко.