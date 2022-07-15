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Резніков про продаж західної зброї: у нас немає для цього причин, нам потрібно виживати

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Київ, П'ятниця 15 липня 2022 12:33
Резніков про продаж західної зброї: у нас немає для цього причин, нам потрібно виживати Фото: Міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна не може стати джерелом контрабандної зброї у світі. Оскільки українцям необхідно воювати з російським агресором.

Про це заявив Міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню Financial Times.

Він підкреслив, що влада зацікавлена в збереженні всього озброєння, наданого західними союзниками.

"Нам потрібно виживати. У нас немає причин вивозити зброю з України", - заявив міністр.

Резніков повідомив, що деякі союзники України направили в країну військових представників для спостереження за потоком зброї, переданої в якості пожертвування, і запросив інших наслідувати їхній приклад.

Міністр додав, що Україна використовує програмне забезпечення НАТО, придбане в 2019 році, для моніторингу призначення і використання зброї, наданої Заходом, до якого можуть отримати доступ союзники.

За його словами, система, яка в даний час управляється тільки централізовано, буде розширена до рівня бригади і, можливо, до батальйонів. При цьому Україна, заявив міністр, розробляє дві інші системи стеження, які будуть працювати паралельно з натовським програмним забезпеченням.

Резніков підкреслив, що ймовірність крадіжки важких систем озброєння, таких як 155-мм гаубиці або ракетні системи, що поставляються США, відсутня, оскільки всі вони оснащені GPS-трекерами, а західні військові супутники також можуть стежити за великим обладнанням.

При цьому він додав, що ПЗРК "Стінгер" і легкі безпілотники-"камікадзе" знаходяться в розпорядженні спецпідрозділів України і, отже, під суворим контролем.

"Я обговорюю це з партнерами, я обговорюю це з іншими міністрами оборони - чи є у вас якісь побоювання? Вони кажуть "Ні", - підкреслив міністр.

Резніков повідомив, що після початку російського вторгнення членам добровольчих сил територіальної оборони роздали близько 21 тисячі автоматів Калашникова, проте будь-яких конкретних випадків контрабанди зброї не повідомлялося.

Міністр додав, що за весь час було тільки два випадки перетину кордону зі зброєю. Один випадок був пов'язаний з ремонтом гаубиці, поставленої Заходом, а другий - з постачанням знищених російських танків для виставок у Варшаві та Празі.

Зазначимо, раніше видання FT з посиланням на джерела писало, що США і НАТО нібито стурбовані контрабандою зброї з України.

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Олексій Резніков Війна Росії проти України Міністерство оборони України
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