Україна використовує три системи контролю за озброєнням: Міноборони повідомило подробиці

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Українська правда" .

За його словами, Міністерства цифрової трансформації та інфраструктури України за допомогою Європейського офісу НАТО створили систему для контролю над зброєю під назвою "Коровай". Міністр підкреслив, що система є більш подібною логістичною програмою.

"Вони не конфліктують з LOGFAS. LOGFAS більш мудра. Умовно кажучи, наше військове командування планує якусь операцію, і ця програма допоможе навіть спланувати, підібрати, що саме і в якій кількості потрібно", - заявив Резніков.

Він також додав, що третя система під назвою СОТА, яка створена на базі РНБО, зручна для використання військово-політичним керівництвом країни.

Зазначимо, що сервіс підтримки логістичних операцій LOGFAS (Logistic Functional Area Services) - інтегрований набір програмних систем, розроблений для підтримки логістичного забезпечення НАТО. Сервіс дозволяє користувачам збирати, зберігати, обробляти, аналізувати, відображати і поширювати інформацію для підтримки логістичних операцій.