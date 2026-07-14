Украина работает над своей баллистикой, есть хорошие результаты, - Зеленский

"Мы также работаем над баллистическими ракетами. У нас уже есть хорошие результаты. Мы не очень много о них говорим, потому что все еще их тестируем", - подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, приоритет Украины в этом вопросе - самозащита. Кроме того, ей фактически приходится защищать не только себя, но и союзников в Европе.

По мнению главы государства, Украина стала своеобразной "стеной" между Россией и свободным миром.

Зеленский также добавил, что страна вошла в пятый год войны с оккупантами действительно гораздо сильнее, чем была до сих пор. Дело в том, что она начала массово производить собственные дроны и ракеты.

"Сейчас у нас самая сильная армия или одна из сильнейших в мире, но она сталкивается с самыми строгими условиями. Сейчас мы производим все: беспилотники, артиллерию, бронетехнику, 155-миллиметровые пушки", - подчеркнул президент.

Зеленский подтвердил, что Россия действительно потеряла инициативу на поле боя. Несмотря на это, она пока не проиграла войну, поэтому Украине предстоит еще много работы.

"Они потеряли 150 000 бойцов на 50 километрах (...) Вот что такое настоящая война", - добавил украинский лидер.