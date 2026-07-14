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Россия сможет бить баллистикой на расстояние 5000 км, - Зеленский

13:03 14.07.2026 Вт
2 мин
Под прицелом Кремля может оказаться любой город Европы
aimg Валерий Ульяненко
Россия сможет бить баллистикой на расстояние 5000 км, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Россия уже в скором времени сможет бить баллистическими ракетами на расстояние до 5000 километров. Москва сможет поразить любой город Европы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью BFMTV.

"Это правда, что у России есть очень мощные баллистические ракеты, и что они имеют или вскоре будут иметь способность запускать ракеты на расстояние до 5000 км. Это лишь вопрос времени", - подчеркнул глава государства.

По словам президента, у страны-агрессора есть ракеты, которые могут поразить любой европейский город.

"Вот почему Европе нужна собственная система противоракетной обороны", – заметил Зеленский.

Он также рассказал о разработке новой европейской системы противоракетной обороны - в частности, Украина уже проводит испытания новых систем ПВО и ПРО. К проекту привлечены восемь европейских стран.

Зеленский отметил, что в случае успешных испытаний новая система может появиться уже в текущем году. Она должна стать дешевле Patriot и одновременно обеспечить надежную защиту как Украины, так и всей Европы.

Напомним, 13 июля лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Украины и Великобритании подписали декларацию про создание Интегрированной коалиции по противоракетной обороне.

В документе отмечено, что инициатива была создана в ответ на рост угрозы применения баллистических ракет. Целью коалиции является создание интегрированной архитектуры противоракетной обороны, которая дополнит действующие национальные и европейские системы защиты.

Недавно украинская компания Fire Point представила антибаллистические ракеты FP-7.x, разрабатываемые для перспективной системы противовоздушной обороны Freyja.

Кроме того, компания представила концепцию Freyja как панъевропейского противобаллистического щита, которая будет находиться в общей собственности государств-партнеров.

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