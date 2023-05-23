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Украина работает над демилитаризацией ЗАЭС на фоне колоссальных рисков, - Шмыгаль

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Вторник 23 мая 2023 16:55
Украина работает над демилитаризацией ЗАЭС на фоне колоссальных рисков, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Вокруг Запорожской АЭС все еще существуют колоссальные риски. Сейчас Украина работает над тем, чтобы создать там демилитаризованную зону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания Кабмина.

По его словам, оккупация Запорожской АЭС продолжает оставаться огромной угрозой. Россияне не прекращают обстрелы инфраструктуры вокруг станции, из-за чего она уже седьмой раз была обесточена.

"Сейчас "Укрэнерго" возобновило питание станции, но колоссальные риски остаются. Работаем со всеми партнерами, чтобы заставить Россию уйти из ЗАЭС и сделать вокруг станции демилитаризованную зону", - подчеркнул Шмыгаль.

Ситуация вокруг ЗАЭС

Стоит заметить, что 22 мая в результате очередной атаки российских солдат Запорожская АЭС, которая находится под оккупацией уже более года, была отрезана от внешнего питания и работала от дизель-генераторов. Такая ситуация могла привести к радиационной катастрофе.

Но уже в тот же день "Укрэнерго" заявило, что питание Запорожской АЭС возобновили.

Более детально о ситуации на станции в комментарии РБК-Украина рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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Запорожская АЭС Денис Шмыгаль Война России против Украины
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