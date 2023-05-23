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Україна працює над демілітаризацією ЗАЕС на тлі колосальних ризиків, - Шмигаль

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Вівторок 23 травня 2023 16:55
Україна працює над демілітаризацією ЗАЕС на тлі колосальних ризиків, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Навколо Запорізької АЕС все ще є колосальні ризики. Наразі Україна працює над тим, щоб створити там демілітаризовану зону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабміну.

За його словами, окупація Запорізької АЕС продовжує залишатись величезною загрозою. Росіяни не припиняють обстрілу інфраструктури навколо станції, через що вона вже всьоме була знеструмлена.

"Зараз "Укренерго" відновило живлення станції, але колосальні ризики залишаються. Працюємо з усіма партнерами, щоб змусити Росію піти із ЗАЕС і зробити навколо станції демілітаризовану зону", - наголосив Шмигаль.

Ситуація навколо ЗАЕС

Варто зауважити, що 22 травня внаслідок чергової атаки російських солдатів Запорізька АЕС, яка перебуває під окупацією вже більше року, була відрізана від зовнішнього живлення та працювала від дизель-генераторів. Така ситуація могла призвести до радіаційної катастрофи.

Але вже того ж дня "Укренерго" заявило, що живлення Запорізької АЕС відновили.

Більш детально про ситуацію на станції в коментарі РБК-Україна розповів мер Енергодару Дмитро Орлов.

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