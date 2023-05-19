Мэр Энергодара о ситуации на ЗАЭС: очень много солдат РФ, они заминировали все вокруг

Россия сосредоточила большое количество своих солдат на Запорожской АЭС. Враг заминировал всю территорию вокруг станции.

Ситуация на ЗАЭС

Городской глава города-спутника Запорожской АЭС рассказал, что на территории атомной станции ситуация продолжает быть напряженной, она не работает на генерацию с сентября прошлого года.

По его словам, физическое и психологическое давление на персонал станции продолжается - сотрудников принуждают подписывать контракты с "Росатомом". Части людей, которые отказались подписывать контракты, заблокировали пропуски на ЗАЭС.

При этом эвакуации со станции пока не наблюдается, поскольку у врага там не хватает работников, добавил Орлов. Он уточнил, что в прошлом году специалистов пытались набрать по объявлениям, потому что часть сотрудников ЗАЭС выехала на подконтрольную Украине территорию. Еще часть противник сам не пускает на станцию, поэтому там возник дефицит кадров.

"Также на территории промышленной площадки находится очень много российских военных. Они там фактически живут, создали фортификационные сооружения, все вокруг заминировали, создали там склад боеприпасов и месторасположение военной техники", - добавил мэр.

Он отметил, что так российские солдаты чувствуют себя более безопасно, потому что понимают, что ВСУ не будут проводить там военные действия.

Ситуация в Энергодаре

Орлов также рассказал, что уже прошло десять дней с момента, когда враги объявили "эвакуацию" из Энергодара, которая фактически является депортацией. Но, по его словам, она не принудительная и не массовая - из города вывезли около десяти полупустых автобусов с жителями Энергодара и других оккупированных населенных пунктов.

Такая "эвакуация" преимущественно предназначена для незащищенных верств населения - пенсионеров, инвалидов и семей с детьми. Их вывозят во временно оккупированный Бердянск, который находится на побережье Азовского моря.

"Но в основном люди ждут Вооруженные силы Украины, ждут как можно скорейшей деоккупации и на все эти так называемые "эвакуации" реагируют достаточно нейтрально", - добавил городской глава.

Он отметил, что не эвакуируют коллаборантов, но часть из них боится деоккупации и выезжает на своем транспорте или в оккупированный Крым, или в Россию. Активных перемещений российских солдат там пока не наблюдается.

Орлов рассказал, что враги уже вывезли из города часть медицинского оборудования, компьютерную технику и документацию.

Оккупация ЗАЭС

Стоит заметить, что российские войска удерживают под своим контролем Запорожскую АЭС и ее город-спутник Энергодар уже более года. Враги неоднократно обстреливали территорию станции и используют ее в качестве щита перед возможным контрнаступлением украинских солдат.

Также россияне пытались использовать Запорожскую АЭС для энергоснабжения временно оккупированных территорий, но этого им так и не удалось.

Напомним, в последнее время начала появляться информация об увеличении количества солдар РФ на Запорожской АЭС. Первым об этом рассказал "Энергоатом".