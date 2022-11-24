Украина возвращает свое. Как изменился ход войны за 9 месяцев

Сегодня, спустя ровно 9 месяцев с начала полномасштабной войны, ВСУ продолжают освобождать наши земли от российских оккупантов. Успешные контрнаступления защитников уже отодвинули линию фронта на десятки тысяч квадратных километров. Украинские флаги снова развиваются в Херсоне и сотнях других населенных пунктов страны.

О главных победах Сил обороны за последние месяцы – в материале РБК-Украина .

Сколько территорий освободили ВСУ

Украинские воины вернули под контроль более половины земель, которые были захвачены войсками РФ с 24 февраля 2022 года.

Освобождено 52,5% территорий, что составляет 77 780 кв.км. Это северные регионы страны, Харьковское, Лиманское направления, правобережье Херсонщины.

Фото: карта освобожденных и оккупированных территорий Украины (twitter.com/DefMon3)

Под оккупацией РФ остается еще 119 964 кв. км (около 20% площади страны), включая захваченные в 2014 году территории Донецкой, Луганской областей и Крым. Такие данные опубликовал OSINT-аналитик Defmon 14 ноября 2022.

Возвращение Херсона

Херсон был единственным областным центром Украины, который удалось захватить российским войскам с начала полномасштабного вторжения. Город был под оккупацией 8 месяцев - со 2 марта до 11 ноября 2022.

Его освобождение стало результатом операции ВСУ, продолжавшейся с начала сентября. За это время Силы обороны Украины взяли под постоянный огневой контроль военные базы, пункты управления и логистические пути вражеской армии на юге.

9 ноября российское военное командование было вынуждено объявить об отводе войск на левый берег Днепра в Херсонской области, якобы для сохранения личного состава.

В ходе проведения наступательной операции в Херсонской области украинские войска вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, освободили до 5580 кв. км территории и около 200 населенных пунктов.

11 ноября ВСУ начали заходить в Херсон, а через 3 дня его посетил президент Владимир Зеленский и принял участие в церемонии поднятия государственного флага.

Фото: жители Херсона встречают ВСУ (Getty Images)

Глава Украины назвал потерю оккупантами Херсона символом переломного момента в войне - когда она еще не окончена, но уже известно, чьей будет победа. Владимир Зеленский подчеркнул, что успех ВСУ в Херсонской области усилил уверенность украинцев в победе.

Харьковский прорыв ВСУ

Еще одной победой ВСУ этой осенью стало освобождение Харьковщины. Стремительное контрнаступление украинских воинов на этом направлении началось 6 сентября и стало полной неожиданностью для армии врага.

За неделю ВСУ прорвались вглубь оккупированных территорий, заставив войска РФ оставить свои позиции и большое количество техники. Оккупанты потеряли Купянск - важный транспортный узел на востоке, а также сбежали со своей базы в Изюме.

Фото: Изюм после деоккупации (РБК-Украина)

До 12 сентября была освобождена практически вся территория Харьковской области, за исключением полосы за рекой Оскол на северо-востоке региона. Силы обороны деоккупировали почти 9 000 кв. км площади и полтысячи населенных пунктов.

Во время отступления с Харьковщины россияне бросили более 200 единиц техники. Стоимость уничтоженной и трофейной техники оценивается приблизительно в 700 млн долларов.

Лиманское направление

После прорыва на Харьковщине контрнаступление ВСУ продолжилось на севере Донецкой области.

4 октября украинский флаг подняли над Лиманом, который находился под оккупацией с мая. Украинские военные взяли оккупантов в Лимане в "котел", и через несколько дней освободили город.

Фото: уничтоженная техника РФ в Лимане (РБК-Украина)

Возвращение Лимана сорвало планы наступления армиии агрессора на Славянск и Краматорск, а также создало предпосылки для дальнейшего продвижения ВСУ в Луганской области на Кременную и Сватово.

Где сейчас продвигаются ВСУ

Последний крупный город Николаевской области был деоккупирован накануне освобождения Херсона. 10 ноября ВСУ зашли в Снигиревку, после чего единственной неподконтрольной территорией региона осталась Кинбурнская коса, где продолжается операция ВСУ.

В командовании Сил обороны не раскрывают подробностей, но глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что украинским военным осталось деоккупировать три населенных пункта на Кинбурнской косе, чтобы полностью освободить регион.

Россия утратила полный контроль над Луганской областью после освобождения ВСУ села Белогоровка в сентябре, а в октябре деоккупация региона продолжилась. На данный момент украинский флаг вернулся в 12 населенных пунктов. ВСУ ведут контрнаступательные действия вдоль линии Сватово - Кременная на северо-западе области.

Однако в Восточном командовании Сил обороны ВСУ отмечают, что операция по освобождению Луганщины не будет быстрой, поскольку российские войска получили подкрепление за счет отступивших частей с других направлений и успели подготовить инженерные укрепления.