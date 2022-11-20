Освобождение Луганской области. В ВСУ объяснили сложность военной операции
Операция по освобождению Луганской области не будет быстрой. Оккупанты на этом направлении давно укрепились за счет боевиков так называемой "ЛНР" и сил, которые ранее находились в Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.
"У врага там было образование это так называемое "ЛНР", которое он использовал в качестве плацдарма для подготовки нападения на нас, в том числе создав там этот корпус "народной милиции ЛНР". Он под руководством российских офицеров готовился к войне постоянно, тренировался, когда была Операция объединенных сил", - объяснил спикер.
Кроме того, Череватый отметил, что оккупанты в Луганской области успели подготовиться в инженерном плане. По его словам, часть российских войск после отступления из Харьковской области и Лимана (Донецкая область) была перекинута в Луганскую область.
В связи с этим украинские войска на этом направлении не идут в лобовые атаки. Подразделения ВСУ атакуют врага высокоточными ударами, а затем оперативно переходят к контратакам.
"Мы максимально их поражаем сначала огнем, в том числе высокоточными боеприпасами, и только появляется возможность, как это было в последний раз в Макеевке, мы освобождаем достаточно быстро. Просто для этого нужно время", - подчеркнул Череватый.
Напомним, украинские защитники освободили в Луганской области уже 12 населенных пунктов.
Однако бои на этом направлении продолжаются постоянно, в частности, на линии Сватово-Кременная.
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