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Освобождение Луганской области. В ВСУ объяснили сложность военной операции

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Луганская область, Воскресенье 20 ноября 2022 13:50
Освобождение Луганской области. В ВСУ объяснили сложность военной операции Фото: в ВСУ объяснили сложность освобождения Луганской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Операция по освобождению Луганской области не будет быстрой. Оккупанты на этом направлении давно укрепились за счет боевиков так называемой "ЛНР" и сил, которые ранее находились в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"У врага там было образование это так называемое "ЛНР", которое он использовал в качестве плацдарма для подготовки нападения на нас, в том числе создав там этот корпус "народной милиции ЛНР". Он под руководством российских офицеров готовился к войне постоянно, тренировался, когда была Операция объединенных сил", - объяснил спикер.

Кроме того, Череватый отметил, что оккупанты в Луганской области успели подготовиться в инженерном плане. По его словам, часть российских войск после отступления из Харьковской области и Лимана (Донецкая область) была перекинута в Луганскую область.

В связи с этим украинские войска на этом направлении не идут в лобовые атаки. Подразделения ВСУ атакуют врага высокоточными ударами, а затем оперативно переходят к контратакам.

"Мы максимально их поражаем сначала огнем, в том числе высокоточными боеприпасами, и только появляется возможность, как это было в последний раз в Макеевке, мы освобождаем достаточно быстро. Просто для этого нужно время", - подчеркнул Череватый.

Напомним, украинские защитники освободили в Луганской области уже 12 населенных пунктов.

Однако бои на этом направлении продолжаются постоянно, в частности, на линии Сватово-Кременная.

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