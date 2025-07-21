Украина вернула подростка, которого принудительно вывезли из Мариуполя в РФ во время оккупации

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть из РФ еще одного украинского подростка, которого принудительно вывезли из временно оккупированного Мариуполя", - сообщил Ермак.

По его словам, в 2022 году парня принудительно вывезли в Россию, разлучив его с мамой более чем на три года. Все это время родные с украинской стороны искали возможность вернуть его домой.

В российской школе парень подвергался системному буллингу из-за украинского происхождения, что серьезно повлияло на его психологическое состояние.

"Сегодня парень уже вместе с мамой в свободной Украине. Благодарен команде Украинской сети за права ребенка за помощь со спасением парня. Выполняем задание президента - вернуть всех детей", - отметил Ермак.