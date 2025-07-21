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Україна повернула підлітка, якого примусово вивезли з Маріуполя до РФ під час окупації

Фото: Україна повернула підлітка, якого примусово вивезли з Маріуполя до РФ під час окупації (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україні вдалося повернути підлітка, якого примусово вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя до Росії. Він був розлучений з мамою понад три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути з РФ ще одного українського підлітка, якого примусово вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя", - повідомив Єрмак.

За його словами, у 2022 році хлопця примусово вивезли до Росії, розлучивши його з мамою на понад три роки. Увесь цей час рідні з української сторони шукали можливість повернути його додому.

У російській школі хлопець зазнавав системного булінгу через українське походження, що серйозно вплинуло на його психологічний стан.

"Сьогодні хлопець уже разом із мамою у вільній Україні.  Вдячний команді Української мережі за права дитини за допомогу з порятунком хлопця. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - зазначив Єрмак.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Додамо, нещодавно Верховна Рада України прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.

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