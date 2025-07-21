Україна повернула підлітка, якого примусово вивезли з Маріуполя до РФ під час окупації

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути з РФ ще одного українського підлітка, якого примусово вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя", - повідомив Єрмак.

За його словами, у 2022 році хлопця примусово вивезли до Росії, розлучивши його з мамою на понад три роки. Увесь цей час рідні з української сторони шукали можливість повернути його додому.

У російській школі хлопець зазнавав системного булінгу через українське походження, що серйозно вплинуло на його психологічний стан.

"Сьогодні хлопець уже разом із мамою у вільній Україні. Вдячний команді Української мережі за права дитини за допомогу з порятунком хлопця. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - зазначив Єрмак.