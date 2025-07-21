Україна повернула підлітка, якого примусово вивезли з Маріуполя до РФ під час окупації

Україні вдалося повернути підлітка, якого примусово вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя до Росії. Він був розлучений з мамою понад три роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.
"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути з РФ ще одного українського підлітка, якого примусово вивезли з тимчасово окупованого Маріуполя", - повідомив Єрмак.
За його словами, у 2022 році хлопця примусово вивезли до Росії, розлучивши його з мамою на понад три роки. Увесь цей час рідні з української сторони шукали можливість повернути його додому.
У російській школі хлопець зазнавав системного булінгу через українське походження, що серйозно вплинуло на його психологічний стан.
"Сьогодні хлопець уже разом із мамою у вільній Україні. Вдячний команді Української мережі за права дитини за допомогу з порятунком хлопця. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - зазначив Єрмак.
Нагадаємо, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.
Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
Додамо, нещодавно Верховна Рада України прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.
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