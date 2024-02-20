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Украина вернула из оккупации и России 11 детей: участие принимал Катар

Фото: Украина вернула из оккупации и России 11 детей (t.me/ermaka2022)
Автор: Иван Носальский

Украине удалось вернуть из временно оккупированных территорий и России 11 детей. В этом нашей стране помог Катар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

По словам Ермака, возраст возвращенных детей - от 2 до 16 лет. 

 

Фото: вовзращение детей из оккупации и России (t.me/ermaka2022)

Работу для воссоединения семей проводили при взаимодействии с уполномоченным Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом в рамках утвержденного плана президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA. 

"Возвращение произошло при содействии государства Катар. Украина благодарит партнеров за помощь", - добавил руководитель ОП. 

Он отметил, что продолжается выполнение задачи президента вернуть депортированных и принудительно перемещенных детей. 

Депортация детей из Украины

Напомним, российские оккупанты уже неоднократно депортировали украинский детей на территорию РФ. 

В прошлом году Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, поскольку он причастен к такой депортации. 

В январе этого года уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что всего на тот момент нашей стране удалось вернуть 517 детей

 

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