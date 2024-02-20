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Україна повернула з окупації та Росії 11 дітей: участь брав Катар

Фото: Україна повернула з окупації та Росії 11 дітей (t.me/ermaka2022)
Автор: Іван Носальський

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій та Росії 11 дітей. У цьому нашій країні допоміг Катар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Telegram.

За словами Єрмака, вік повернутих дітей - від 2 до 16 років.

 

Фото: повернення дітей з окупації та Росії (t.me/ermaka2022)

Роботу для возз'єднання сімей проводили при взаємодії з уповноваженим Ради з прав людини Дмитром Лубінцем у рамках затвердженого плану президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

"Повернення сталося за сприяння держави Катар. Україна дякує партнерам за допомогу", - додав керівник ОП.

Він зазначив, що продовжується виконання завдання президента повернути депортованих та примусово переміщених дітей.

Депортація дітей з України

Нагадаємо, російські окупанти вже неодноразово депортували українських дітей на територію РФ.

Минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна, оскільки він причетний до такої депортації.

У січні цього року уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що всього на той момент нашій країні вдалося повернути 517 дітей.

 

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