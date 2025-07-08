Украина вернула из оккупации еще семерых детей

Украине удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий еще семерых детей, которым от 6 до 17 лет. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника руководителя Офиса президента Украины Дарьи Заривны.
"Еще семерых украинских детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA. Детям от 6 до 17 лет, и все эти годы они росли в условиях постоянного давления", - сообщила Заривна.
По ее словам, семьи заставляли проходить принудительную паспортизацию, детей лишали доступа к украинскому образованию, угрожали родителям, проводили обыски, а получить медицинскую помощь или передвигаться свободно было почти невозможно.
"Теперь эти дети дома. Они смогут получать образование на украинском языке, не боясь преследований, расти в безопасности и строить собственное будущее в свободной Украине. Благодарна команде Офиса омбудсмена и международным партнерам за помощь в спасении семей", - добавила советник руководителя ОП.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Добавим, недавно Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.
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