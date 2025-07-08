Украина вернула из оккупации еще семерых детей

"Еще семерых украинских детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA. Детям от 6 до 17 лет, и все эти годы они росли в условиях постоянного давления", - сообщила Заривна.

По ее словам, семьи заставляли проходить принудительную паспортизацию, детей лишали доступа к украинскому образованию, угрожали родителям, проводили обыски, а получить медицинскую помощь или передвигаться свободно было почти невозможно.

"Теперь эти дети дома. Они смогут получать образование на украинском языке, не боясь преследований, расти в безопасности и строить собственное будущее в свободной Украине. Благодарна команде Офиса омбудсмена и международным партнерам за помощь в спасении семей", - добавила советник руководителя ОП.