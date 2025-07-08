Україна повернула з окупації ще сімох дітей

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій ще сімох дітей, яким від 6 до 17 років. Це відбулося у рамках ініціативи Bring Kids Back UA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радниці керівника Офісу президента України Дарії Зарівни.
"Ще сімох українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Дітям від 6 до 17 років, і всі ці роки вони росли в умовах постійного тиску", - повідомила Зарівна.
За її словами, родин змушували проходити примусову паспортизацію, дітей позбавляли доступу до української освіти, погрожували батькам, проводили обшуки, а отримати медичну допомогу або пересуватись вільно було майже неможливо.
"Тепер ці діти вдома. Вони зможуть отримувати освіту українською мовою, не боячись переслідувань, зростати у безпеці та будувати власне майбутнє у вільній Україні. Вдячна команді Офісу омбудсмана та міжнародним партнерам за допомогу в порятунку родин", - додала радниця керівника ОП.
За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.
Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
Додамо, нещодавно Верховна Рада України прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.
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