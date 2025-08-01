Вышиванка против оккупантов. В Украину удалось вернуть еще одну группу детей

Украине удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий еще одну группу детей. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
По словам Ермака, вернули 15-летнюю девушку, которая упорно носила в российскую школу вышиванку, отстаивая свою проукраинскую позицию. За это ее жестоко травили и били, а учителя писали доносы и угрожали матери лишением родительских прав.
Еще двое спасенных - 4-летняя девочка и ее 8-летний брат. Их семье угрожали отобрать детей за отказ от посещения российской школы.
Также вернули 17-летнего парня, который едва успел избежать принудительного призыва в российскую армию, ведь ему уже выдали повестку, а нескольких одноклассников уже призвали на службу несмотря на юный возраст.
"Благодарен команде Save Ukraine и другим партнерам за помощь в спасении этих детей. Выполняем задание президента - вернуть всех детей", - отметил глава ОП.
Напомним, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Подсчеты приблизительные, реальное количество похищенных детей может быть больше.
В то же время домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Добавим, Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.