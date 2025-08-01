Вышиванка против оккупантов. В Украину удалось вернуть еще одну группу детей

По словам Ермака, вернули 15-летнюю девушку, которая упорно носила в российскую школу вышиванку, отстаивая свою проукраинскую позицию. За это ее жестоко травили и били, а учителя писали доносы и угрожали матери лишением родительских прав.

Еще двое спасенных - 4-летняя девочка и ее 8-летний брат. Их семье угрожали отобрать детей за отказ от посещения российской школы.

Также вернули 17-летнего парня, который едва успел избежать принудительного призыва в российскую армию, ведь ему уже выдали повестку, а нескольких одноклассников уже призвали на службу несмотря на юный возраст.

"Благодарен команде Save Ukraine и другим партнерам за помощь в спасении этих детей. Выполняем задание президента - вернуть всех детей", - отметил глава ОП.