Украине удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий еще двух детей в возрасте 14 и 17 лет. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть с временно оккупированных территорий двух украинских детей", - сообщил Ермак.
Среди спасенных 14-летняя девочка, которая была под угрозой попасть в российский интернат. Благодаря усилиям родной тети и старшей сестры девочки семье наконец удалось воссоединиться в Украине.
17-летний юноша с семьей прожили почти два года под постоянными обстрелами. После взрыва возле их дома он получил контузию, после чего семья решила выезжать. Сегодня они уже все вместе в безопасности на подконтрольной территории Украины.
"Благодарен Украинской сети за права ребенка за профессиональную работу и содействие в организации спасательной миссии. Мы не остановимся, пока каждый украинский ребенок не будет в безопасности. Шаг за шагом выполняем задание президента - вернуть всех детей домой. Без исключений и условий", - отметил глава ОП.
Фото: Украина вернула из оккупации еще двух детей (t.me/ermaka2022)
Напомним, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
Напомним, именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
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