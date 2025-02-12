UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

Україна повернула з окупації ще двох дітей

Ілюстративне фото: Україна повернула з окупації ще двох дітей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій ще двох дітей вітам 14 та 17 років. Це сталося у рамках ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути з тимчасово окупованих територій двох українських дітей", - повідомив Єрмак.

Серед врятованих 14-річна дівчинка, яка була під загрозою потрапити до російського інтернату. Завдяки зусиллям рідної тітки та старшої сестри дівчинки родині нарешті вдалось возз’єднатись в Україні.

17-річний юнак із родиною прожили майже два роки під постійними обстрілами. Після вибуху біля їхнього будинку він отримав контузію, після чого сім’я вирішила виїжджати. Сьогодні вони вже всі разом у безпеці на підконтрольній території України.

"Вдячний Українській мережі за права дитини за професійну роботу та сприяння в організації рятувальної місії. Ми не зупинимося, доки кожна українська дитина не буде в безпеці. Крок за кроком виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей додому. Без винятків та умов", - зазначив глава ОП.


Фото: Україна повернула з окупації ще двох дітей (t.me/ermaka2022)

Депортація українських дітей

Нагадаємо, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.

Нагадаємо, саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніДітиАндрій ЄрмакОфіс президента