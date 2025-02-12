"В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути з тимчасово окупованих територій двох українських дітей", - повідомив Єрмак.

Серед врятованих 14-річна дівчинка, яка була під загрозою потрапити до російського інтернату. Завдяки зусиллям рідної тітки та старшої сестри дівчинки родині нарешті вдалось возз’єднатись в Україні.

17-річний юнак із родиною прожили майже два роки під постійними обстрілами. Після вибуху біля їхнього будинку він отримав контузію, після чого сім’я вирішила виїжджати. Сьогодні вони вже всі разом у безпеці на підконтрольній території України.

"Вдячний Українській мережі за права дитини за професійну роботу та сприяння в організації рятувальної місії. Ми не зупинимося, доки кожна українська дитина не буде в безпеці. Крок за кроком виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей додому. Без винятків та умов", - зазначив глава ОП.





Фото: Україна повернула з окупації ще двох дітей (t.me/ermaka2022)