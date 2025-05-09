Украина вернула из оккупации еще девять детей

Украине удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий еще девять детей. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника руководителя Офиса президента Украины Дарьи Заривны.

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще девять украинских детей с временно оккупированных территорий", - сообщила Заривная.

По ее словам, среди возвращенных - 14-летний Дмитрий, чей дом был рядом с огневой позицией россиян, и семья жила под постоянные звуки стрельбы. В школе парня заставляли петь военные песни и метать гранаты, а часть его одноклассников отправили в военные лагеря, где их учили вагнеровцы.

Также вернули маленькую Екатерину, маму которой заставили оформить российский паспорт, иначе ей бы отказали бы в медицинской помощи во время сложных родов.

Еще один мальчик, 9-летний Стас, несмотря на угрозы и преследования со стороны учителей и ФСБ, отказался петь гимн РФ и участвовать в милитаризованных мероприятиях.

"Спасибо команде Save Ukraine и всем партнерам, которые сделали эту спасательную миссию возможной. Продолжаем бороться за каждого украинского ребенка", - отметила советник главы ОП.