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Украина вернула из оккупации еще 11 детей

Среда 02 апреля 2025 23:28
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Украина вернула из оккупации еще 11 детей Иллюстративное фото: Украина вернула из оккупации еще 11 детей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий девять детей, еще двоих - из России. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Сегодня есть еще одна хорошая новость - в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще 11 украинских детей с временно оккупированных территорий и территории РФ", - сообщил Ермак.

Среди спасенных - двое братьев 10 и 12 лет, чей отец погиб после пыток из-за проукраинской позиции. После его смерти мать окончательно решила покинуть временно оккупированную территорию вместе с сыновьями.

Также был эвакуирован двухлетний ребенок вместе с беременной матерью. Женщина принципиально отказывалась получать российские документы, однако именно поэтому она не могла самостоятельно выехать из оккупации. Уже на подконтрольной территории Украины женщина родила еще одного ребенка.

"Спасибо команде Офиса Омбудсмена Украины за содействие в организации спасательной миссии и всем, кто был привлечен к этому важному делу. Выполняем задание президента - вернуть всех детей", - отметил руководитель ОП.

Депортация украинских детей

Напомним, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.

Стоит отметить, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

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