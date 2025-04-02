Україна повернула з окупації ще 11 дітей

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій дев'ятеро дітей, ще двох - із Росії. Це відбулося у рамках ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Сьогодні маємо ще одну хорошу новину - в рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще 11 українських дітей з тимчасово окупованих територій та території РФ", - повідомив Єрмак.

Серед врятованих - двоє братів 10 та 12 років, чий батько загинув після катувань через проукраїнську позицію. Після його смерті мати остаточно вирішила покинути тимчасово окуповану територію разом із синами.

Також була евакуйована дворічна дитина разом із вагітною матір’ю. Жінка принципово відмовлялася отримувати російські документи, проте саме через це вона не могла самостійно виїхати з окупації. Уже на підконтрольній території України жінка народила ще одну дитину.

"Дякую команді Офісу Омбудсмана України за сприяння в організації рятувальної місії та всім, хто був залучений до цієї важливої справи. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - зазначив керівник ОП.