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Украина вернула домой 50 военных, среди которых защитники Мариуполя и Бахмута

Фото: Украина вернула домой 50 военных, среди которых защитники Мариуполя и Бахмута (t.me/ermaka2022)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 8 января, состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией, в ходе которого домой вернулись 50 наших защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Среди освобожденных из плена - военные ВСУ и терробороны, Нацгвардии и Госпограничной службы, Военно-морских сил и Сил спецопераций.

"33 офицера и 17 рядовых и сержантов. Возвращаем людей, попавших в плен на Чернобыльской АЭС, а также защитников Мариуполя, ребят из Донецкого направления, из-под Бахмута, а также из Киевской, Черниговской, Херсонской областей и других регионов, где продолжались бои", - написал Ермак.

Он подчеркнул, что это не последний обмен, ведь задача Украины - вернуть всех наших людей, и она ее выполнит.

Напомним, 31 декабря произошел большой обмен военнопленными. Домой вернулись 140 защитников, среди которых бойцы из Мариуполя и Змеиного острова.

Уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая сообщала, что в российском плену находятся 3 тысячи украинских военных, еще 15 тысяч человек числятся без вести пропавшими.

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Андрей ЕрмакОбмен пленнымиВойна России против Украины