Україна повернула додому 50 військових, серед яких оборонці Маріуполя та Бахмута

Серед звільнених з полону - військові ЗСУ та тероборони, Нацгвардії та Держприкордонної служби, Військово-морський сил та Сил спецоперацій.

"33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої", - написав Єрмак.

Він підкреслив, що це не останній обмін, адже задача України - повернути всіх наших людей, і вона її виконає.

Нагадаємо, 31 грудня відбувся великий обмін військовополоненими. Додому повернулися 140 захисників, серед яких бійці з Маріуполя та Зміїного острова.

Уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька повідомляла, що у російському полоні перебувають 3 тисяч українських військових, ще 15 тисяч осіб вважаються безвісти зниклими.

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