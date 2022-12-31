Украина вернула домой 140 защитников

"В Новый год мы не только отбиваем ракетные атаки врага, но возвращаем наших людей. Это очередной крупный обмен, который удалось совершить – 140 человек возвращаются домой", - отметил Ермак.

По его словам, домой вернулись раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы теробороны из Славутича, а также воины с Бахмутского направления.

Всего в результате сегодняшнего обмена из плена освобождены 82 бойца ВСУ, 15 из ТРо, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГПСУ, 132 мужчины и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат.

"Пока они стреляют, мы отбиваемся, отвечаем и возвращаем. Вернем всех. Иначе – не будет. Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными", - добавил глава Офиса президента.