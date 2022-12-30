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Работа продолжается. В ГУР анонсировали новости об освобождении пленных

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Пятница 30 декабря 2022 02:59
Работа продолжается. В ГУР анонсировали новости об освобождении пленных Фото: Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов (suspilne.media)
Автор: Олег Васкив

Работа по освобождению украинских защитников из плена РФ продолжается. В ближайшее время следует ожидать положительных новостей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он рассказал, что 29 декабря состоялась встреча главы Офиса президента Андрея Ермака в Координационном штабе по обращению с военнопленными.

"Продолжается серьезное взаимодействие и плановая работа и по освобождению будущему, и по сопровождению и защите прав наших пленных", - отметил Юсов.

Представитель ГУР МО также добавил, что на встрече присутствовал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Многие интересные новости мы уже в ближайшее время увидим и в этой сфере также", - добавил разведчик.

Напомним, 21 сентября произошел масштабный обмен пленными. Украине удалось уволить 215 украинских защитников , среди них 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев.

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Обмен пленными Главное управление разведки Война России против Украины
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