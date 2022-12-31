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Україна повернула додому 140 захисників

Фото: Україна провела великий обмін полоненими (t.me/ermaka2022)
Автор: Константин Широкун

Україна провела великий обмін полоненими, додому повернулися 140 захисників країни, серед яких воїни з Маріуполя та Зміїного острова.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"У Новий рік ми не тільки відбиваємо ракетні атаки ворога, а й повертаємо наших людей. Це черговий великий обмін, який вдалося здійснити – 140 людей повертаються додому", - зазначив Єрмак.

За його словами, додому повернулися поранені, а також захисники Маріуполя, острови Зміїний, добровольці тероборони зі Славутича, а також воїни з Бахмутського спрямування.

Всього в результаті сьогоднішнього обміну з полону звільнено 82 бійці ЗСУ, 15 з ТРо, 22 з НГУ, 11 з ВМС та 10 з ДПСУ, 132 чоловіки та 8 жінок, 22 офіцери та 118 сержантів та солдатів.

"Поки вони стріляють, ми відбиваємося, відповідаємо і повертаємо. Повернемо всіх. Інакше – не буде. Дякую Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими", - додав глава Офісу президента.

Нагадаємо, раніше в ГУР повідомляли, що робота зі звільнення українських захисників із полону РФ триває. Найближчим часом слід очікувати на позитивні новини.

Також раніше ми писали, що в російському полоні перебувають понад 3 тисячі українських військових. Ще близько 15 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.

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Андрій ЄрмакОбмін полоненимиВторгнення Росії до України