Украина усиливает защиту дорог от дронового террора РФ: какие трассы в приоритете

Украина, Среда 25 февраля 2026 15:42
UA EN RU
Украина усиливает защиту дорог от дронового террора РФ: какие трассы в приоритете Иллюстративное фото: Украина защищает дороги от российских дронов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина в ускоренном темпе возводит над дорогами, которые находятся рядом с границей с РФ, антидроновые сетки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Михаила Федорова в Facebook.

Читайте также: В Запорожье построили первый защитный антидроновый тоннель

Глава Минобороны отметил, что российские оккупанты используют дроны для того, чтобы терроризировать гражданские автомобили, спасателей и ремонтные бригады.

"Усиливаем защиту прифронтовых территорий и ускоряем строительство антидроновых сеток. В фокусе дороги, которые обеспечивают бесперебойную логистику и жизнедеятельность общин вблизи линии боевого столкновения", - сказал он.

По словам министра, на антидроновые сетки из бюджета выделили 1,6 млрд гривен.

В феврале темпы строительства защитных сооружений выросли почти в два с половиной раза по сравнению с началом года. Если в январе специалисты обустраивали по 5 километров сеток в сутки, то в феврале этот показатель увеличился до 12 километров в день. За текущий месяц такими сетками закрыли 125 километров дорог. Также было восстановлено 55 километров конструкций.

"Уже в марте планируем закрывать 20 км дорог в день. До конца года в планах обустроить еще 4000 км антидроновой защиты автомобильных дорог", - отметил Федоров.

Также, как добавил министр, Украина ускоряет возведение фортификационных сооружений в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Удар по автомобилю волонтеров

Напомним, 6 февраля российские оккупанты атаковали дронами эвакуационный автомобиль в Бериславе Херсонской области. Под удар попали волонтеры, вывозившие четырех местных жителей из опасной зоны.

После попадания беспилотников транспортное средство полностью сгорело. В результате атаки погиб мужчина 1982 года рождения, еще три человека получили ранения.

