Украина усиливает контроль на границе с помощью американских сканеров Varex Imaging

Заместитель главы Государственной таможенной службы Украины Иван Коваль сообщил о начале тестовой эксплуатации четырех мобильных сканирующих систем производства американской компании Varex Imaging на ключевых пунктах пропуска на границе с Польшей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственной таможенной службы Украины.
Четыре мобильные сканирующие системы от американской компании Varex Imaging уже доставлены в Украину и функционируют в тестовом режиме на пунктах пропуска.
Их использование позволит эффективнее выявлять скрытые товары и бороться с нарушениями таможенных правил.
Ключевым преимуществом новых систем является встроенный искусственный интеллект, который анализирует изображения и автоматически обнаруживает потенциальные риски и аномалии.
Это минимизирует влияние человеческого фактора и повышает точность контроля на границе.
Сканеры универсальны и способны проверять как грузовые, так и легковые автомобили, включая микроавтобусы.
Такая гибкость позволяет использовать системы в зависимости от структуры транспортного потока и оперативных потребностей пунктов пропуска.
Развертывание оборудования проведено на стратегически важных участках украинско-польской границы — "Ягодин", "Рава-Руська" и "Краковец".
После завершения реконструкции пункта пропуска "Шегини" сканер будет введен в эксплуатацию и там.
Поставки осуществлены в рамках договора между правительствами Украины и Польши о предоставлении кредита на условиях связанной помощи.
Использование мобильных сканеров ускоряет таможенные процедуры и оформление транспортных средств.
Высокая мобильность и скорость сканирования сокращают время проверки, что увеличивает пропускную способность пунктов пропуска, особенно в периоды повышенной нагрузки.
