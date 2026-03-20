RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Украина усиливает контроль на границе с помощью американских сканеров Varex Imaging

03:50 20.03.2026 Пт
2 мин
Новые мобильные системы помогут Украине модернизировать таможенный контроль и повысить безопасность на границе
aimg Никончук Анастасия
Фото: граница с Польшей (GettyImages)

Заместитель главы Государственной таможенной службы Украины Иван Коваль сообщил о начале тестовой эксплуатации четырех мобильных сканирующих систем производства американской компании Varex Imaging на ключевых пунктах пропуска на границе с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Государственной таможенной службы Украины.

Новые мобильные сканеры в работе

Четыре мобильные сканирующие системы от американской компании Varex Imaging уже доставлены в Украину и функционируют в тестовом режиме на пунктах пропуска.

Их использование позволит эффективнее выявлять скрытые товары и бороться с нарушениями таможенных правил.

Искусственный интеллект повышает точность

Ключевым преимуществом новых систем является встроенный искусственный интеллект, который анализирует изображения и автоматически обнаруживает потенциальные риски и аномалии.

Это минимизирует влияние человеческого фактора и повышает точность контроля на границе.

Универсальность и гибкость применения

Сканеры универсальны и способны проверять как грузовые, так и легковые автомобили, включая микроавтобусы.

Такая гибкость позволяет использовать системы в зависимости от структуры транспортного потока и оперативных потребностей пунктов пропуска.

Стратегические пункты пропуска

Развертывание оборудования проведено на стратегически важных участках украинско-польской границы — "Ягодин", "Рава-Руська" и "Краковец".

После завершения реконструкции пункта пропуска "Шегини" сканер будет введен в эксплуатацию и там.

Поставки осуществлены в рамках договора между правительствами Украины и Польши о предоставлении кредита на условиях связанной помощи.

Ускорение процедур и повышение пропускной способности

Использование мобильных сканеров ускоряет таможенные процедуры и оформление транспортных средств.

Высокая мобильность и скорость сканирования сокращают время проверки, что увеличивает пропускную способность пунктов пропуска, особенно в периоды повышенной нагрузки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Граница с УкраинойГМС