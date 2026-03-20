Україна посилює контроль на кордоні за допомогою американських сканерів Varex Imaging

Нові мобільні сканери в роботі

Чотири мобільні скануючі системи від американської компанії Varex Imaging вже доставлені в Україну і функціонують у тестовому режимі на пунктах пропуску.

Їх використання дасть змогу ефективніше виявляти приховані товари та боротися з порушеннями митних правил.

Штучний інтелект підвищує точність

Ключовою перевагою нових систем є вбудований штучний інтелект, який аналізує зображення та автоматично виявляє потенційні ризики й аномалії.

Це мінімізує вплив людського фактора і підвищує точність контролю на кордоні.

Універсальність і гнучкість застосування

Сканери універсальні і здатні перевіряти як вантажні, так і легкові автомобілі, включно з мікроавтобусами.

Така гнучкість дає змогу використовувати системи залежно від структури транспортного потоку та оперативних потреб пунктів пропуску.

Стратегічні пункти пропуску

Розгортання обладнання проведено на стратегічно важливих ділянках українсько-польського кордону - "Ягодин", "Рава-Руська" та "Краковець".

Після завершення реконструкції пункту пропуску "Шегині" сканер буде введено в експлуатацію і там.

Поставки здійснено в рамках договору між урядами України та Польщі про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги.

Прискорення процедур і підвищення пропускної спроможності

Використання мобільних сканерів прискорює митні процедури та оформлення транспортних засобів.

Висока мобільність і швидкість сканування скорочують час перевірки, що збільшує пропускну здатність пунктів пропуску, особливо в періоди підвищеного навантаження.