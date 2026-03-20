Україна посилює контроль на кордоні за допомогою американських сканерів Varex Imaging

Заступник голови Державної митної служби України Іван Коваль повідомив про початок тестової експлуатації чотирьох мобільних сканувальних систем виробництва американської компанії Varex Imaging на ключових пунктах пропуску на кордоні з Польщею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Державної митної служби України.
Чотири мобільні скануючі системи від американської компанії Varex Imaging вже доставлені в Україну і функціонують у тестовому режимі на пунктах пропуску.
Їх використання дасть змогу ефективніше виявляти приховані товари та боротися з порушеннями митних правил.
Ключовою перевагою нових систем є вбудований штучний інтелект, який аналізує зображення та автоматично виявляє потенційні ризики й аномалії.
Це мінімізує вплив людського фактора і підвищує точність контролю на кордоні.
Сканери універсальні і здатні перевіряти як вантажні, так і легкові автомобілі, включно з мікроавтобусами.
Така гнучкість дає змогу використовувати системи залежно від структури транспортного потоку та оперативних потреб пунктів пропуску.
Розгортання обладнання проведено на стратегічно важливих ділянках українсько-польського кордону - "Ягодин", "Рава-Руська" та "Краковець".
Після завершення реконструкції пункту пропуску "Шегині" сканер буде введено в експлуатацію і там.
Поставки здійснено в рамках договору між урядами України та Польщі про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги.
Використання мобільних сканерів прискорює митні процедури та оформлення транспортних засобів.
Висока мобільність і швидкість сканування скорочують час перевірки, що збільшує пропускну здатність пунктів пропуску, особливо в періоди підвищеного навантаження.
