Украина предупредила Беларусь о последствиях подписания соглашений с "властями" Крыма

В Министерстве иностранных дел Украины предупредили Беларусь о последствиях подписания соглашений с оккупационными "властями" Крыма. Данные действия демонстрируют признание российской оккупации украинского полуострова, которые будут иметь соответствующие последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Андрея Сибигу в Facebook .

Как отметил дипломат, Россия сознательно побуждает другие государства налаживать связи с временно оккупированными территориями Украины. При этом РФ заинтересована именно в подписании таких документов, фиксирующих опосредованное признание "легитимности" российской оккупации.

По словам Сибиги, украинской стороне известно по меньшей мере о семи договорах, подписанных регионами и городами Беларуси с оккупационными "органами власти" в Крыму.

Он рассказал, что только в июне белорусские Витебск и область, пренебрегая нормами международного права, заключили "соглашения" с оккупационными властями городов украинского Крыма - Симферополя и Феодосии, а также "советом министров" и "министерством культуры и туризма" АР Крым и Сакским районом полуострова.

Сибига отметил, что к этому перечню можно также отнести протокол о намерениях по созданию свободной экономической зоны Витебск - временно оккупированной территории Крыма. Кроме того, главы Минского горсовета и исполкома подписали соглашения о сотрудничестве с оккупационными властями Севастополя.

"Несомненно, что такие действия не могли произойти без разрешения высшего руководства государства, то есть все эти "соглашения" являются откровенной и задокументированной демонстрацией признания российской оккупации Республикой Беларусь", - подчеркнул первый замминистра.

Причастных привлекут к ответственности

Как подчеркнул Сибига, все факты противоправных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины, четко фиксируются правоохранительными органами нашего государства.

"Проводится соответствующее расследование, по результатам которого причастные не останутся безнаказанными и будут привлечены к правовой ответственности", - сообщает он.

Дипломат отметил, что Украина уже предприняла соответствующие меры по реагированию на упомянутые противоправные действия.

"Должностные лица, участвующие в подготовке и подписании таких "документов" станут предметом рассмотрения для применения санкционных ограничений нашими партнерами по санкционной коалиции", - проинформировал Сибига.

Также он подчеркнул, что неприемлемо и сохранение действия соглашений о побратимских связях белорусских городов-нарушителей с партнерами за рубежом.

"Каждое преступное действие против Украинского государства и его территориальной целостности будет иметь последствия для субъектов, пренебрегающих международным правом", - отметил первый замминистра.