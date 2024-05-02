Ходжес оценил шансы Украины провести контрнаступление в этом году

Пока готовность Украины к масштабному контрнаступлению не предполагается. Впрочем, история полна примеров, когда одной стороне удалось начать успешное контрнаступление, когда другая сторона этого не ожидала.

Ходжес отметил, что нынешняя задача для генерала Сырского и Вооруженных сил Украины - стабилизировать фронт, убедиться, что не будет большого прорыва, но также выиграть время для роста возможностей Вооруженных сил Украины, улучшения защиты украинских городов и инфраструктуры, поднятия украинской оборонной промышленности до уровня, Который позволит производить то, что нужно.

Он отметил, что также необходимо выиграть время, чтобы Запад нашел больше боеприпасов, использовал потенциал их оборонной промышленности, чтобы обеспечить то, что нужно для помощи Украине.

Американский генерал выразил надежду и ожидание, что Украина продолжит охоту за российской нефтяной, газовой инфраструктурой и целями в Крыму и других оккупированных Россией частях Украины.

"Поэтому перехват инициативы в этом плане - да. Но я не предполагаю, что в данный момент Украина готова к масштабному контрнаступлению", - сказал Ходжес.

В то же время он подчеркнул, что поры эта история полна примеров, когда одной стороне удалось начать успешное контрнаступление, когда другая сторона этого не ожидала.

"Я очень доверяю украинскому Генштабу и украинским солдатам, но ни США, ни кто-то другой не должен толкать Украину делать что-нибудь, пока Украина не решит, что она готова это сделать", - сказал американский генерал.