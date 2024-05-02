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Ходжес оценил шансы Украины провести контрнаступление в этом году

Украина США, Четверг 02 мая 2024 09:59
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Ходжес оценил шансы Украины провести контрнаступление в этом году Фото: американский генерал Бен Ходжес (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Милан Лелич

Пока готовность Украины к масштабному контрнаступлению не предполагается. Впрочем, история полна примеров, когда одной стороне удалось начать успешное контрнаступление, когда другая сторона этого не ожидала.

Об этом заявил американский генерал Бен Ходжес в интервью РБК-Украина.

Ходжес отметил, что нынешняя задача для генерала Сырского и Вооруженных сил Украины - стабилизировать фронт, убедиться, что не будет большого прорыва, но также выиграть время для роста возможностей Вооруженных сил Украины, улучшения защиты украинских городов и инфраструктуры, поднятия украинской оборонной промышленности до уровня, Который позволит производить то, что нужно.

Он отметил, что также необходимо выиграть время, чтобы Запад нашел больше боеприпасов, использовал потенциал их оборонной промышленности, чтобы обеспечить то, что нужно для помощи Украине.

Американский генерал выразил надежду и ожидание, что Украина продолжит охоту за российской нефтяной, газовой инфраструктурой и целями в Крыму и других оккупированных Россией частях Украины.

"Поэтому перехват инициативы в этом плане - да. Но я не предполагаю, что в данный момент Украина готова к масштабному контрнаступлению", - сказал Ходжес.

В то же время он подчеркнул, что поры эта история полна примеров, когда одной стороне удалось начать успешное контрнаступление, когда другая сторона этого не ожидала.

"Я очень доверяю украинскому Генштабу и украинским солдатам, но ни США, ни кто-то другой не должен толкать Украину делать что-нибудь, пока Украина не решит, что она готова это сделать", - сказал американский генерал.

Вероятное контрнаступление ВСУ

Напомним, еще в феврале президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что наша страна будет готовить новое контрнаступление. Однако сейчас украинские защитники находятся в обороне.

В начале апреля Зеленский сообщил, что Украина разработала план контрнаступления, но для этого необходимым условием является наличие оружия.

В частности, по прогнозам Института изучения войны, украинские силы обороны стабилизируют фронт и в конце года начнут ограниченное контрнаступление.

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