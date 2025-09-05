Украина подтвердила нахождение в плену более 2500 военных при помощи OSINT

Украинские специалисты используют OSINT-технологии для того, чтобы подтвердить нахождение в плену военнослужащих. Таким методом обнаружили, что более 2500 защитников попали в плен.

Об этом заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram .

Добросердов на встрече с представителями миссии независимых экспертов Московского механизма ОБСЕ рассказал, что общая цель состоит в том, чтобы вернуть каждого украинца домой, учитывая, что военнопленные сохраняют статус пропавших без вести до момента возвращения.

Он отметил, что применяются OSINT-методы (Open Source Intelligence, или разведка по открытым источникам), с помощью которых подтверждено пребывание в плену 2577 военнослужащих.

При этом информация о 680 людях, среди которых 91 гражданский, еще не подтверждена Международным комитетом Красного Креста (МККК).

Также насчитывается 8 случаев, когда люди, идентифицированные как пленные, впоследствии были обнаружены среди погибших. Относительно шести из них МККК так и не подтвердил информацию о пребывании в плену.

Ожидается, что в конце сентября независимые эксперты ОБСЕ обнародуют отчет о нарушении Россией обязательств перед ОБСЕ, злоупотреблений и нарушений прав человека.